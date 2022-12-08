Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 13:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sınırda 5 kilometrelik tır kuyruğu
[Fotograf: İHA]
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluk artarak devam ediyor. Sınırda tır kuyruğu 5 kilometreye kadar ulaştı.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle deniz trafiğinin karaya yönelmesi nedeniyle gümrük kapılarında yoğunluk giderek artıyor.
Sınırda tır kuyruğunun 5 kilometreye kadar ulaştığı öğrenildi.
Rusya-Ukrayna savaşı deniz taşımacılığını karayoluna yöneltti ve sınır kapılarında tır yoğunluğunun artmasına neden oldu.
[Fotoğraf: İHA]
Tır yoğunluğunun artmasının bir sebebi de artan ihracat.
Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta günlerce bekleyen tır sürücüleri ise sıkıntılı. Özellikle gümrük kapılarında altyapının yetersiz oluşundan şikayet eden sürücüler bu sorunların bir an önce giderilmesini istiyor.
Etiketler: Ardahan
Son Haberler
- 13:38
- 13:33
- 13:28
- 13:25
- 13:11
Sıradaki Haber
Pamukkale'deki hamam bazilikanın restorasyonla turizme kazandırılması isteniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz