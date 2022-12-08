Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle deniz trafiğinin karaya yönelmesi nedeniyle gümrük kapılarında yoğunluk giderek artıyor.

Sınırda tır kuyruğunun 5 kilometreye kadar ulaştığı öğrenildi.

Rusya-Ukrayna savaşı deniz taşımacılığını karayoluna yöneltti ve sınır kapılarında tır yoğunluğunun artmasına neden oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Tır yoğunluğunun artmasının bir sebebi de artan ihracat.

Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta günlerce bekleyen tır sürücüleri ise sıkıntılı. Özellikle gümrük kapılarında altyapının yetersiz oluşundan şikayet eden sürücüler bu sorunların bir an önce giderilmesini istiyor.