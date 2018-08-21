Sınır karakolundaki Mehmetçiğin bayram sevinci

Suriye sınırına yakın noktada yer alan karakollarında, gözleri sınırda, kulakları komutanlarında olan Mehmetçik, vatanı koruma görevlerini bayramda da aynı hassasiyetle sürdürüyor.

Ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutlayan askerler, yakınlarından uzakta bayram geçirmenin burukluğunu yaşarken, vatan korumasında görev almanın da gururunu duyuyor.

Ailelerinden, sevdiklerinden uzak bir bayram geçiriyorlar, ancak onlar için öncelik vatan. Kışlalarda 7/24 nöbet tutan askerler aileleriyle telefonda bayramlaştı.

Hudutta nöbet 7 gün 24 saat devam ediyor. Kurban Bayramı'nın birinci gününde Suriye sınırının sıfır noktasında Şehit Hüseyin Koroç Karakolu'nda komutanlar askerleriyle bayramlaştı.

Malatya'da da alınlar secdeyle buluştu, eller semaya açıldı. Bayram namazı huşu içinde kılındı.

Malatya'daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Mehmetçik güne bayram namazıyla başladı. Her ne kadar Mehmetçik bu bayramı ailesinden uzak geçirsede silah arkadaşlarıyla ve komutanlarıyla aile sıcaklığını yaşadı.

Bayram adetleri peygamber ocağında da unutulmadı. Askerler bayramlaştıktan sonra bayram şekerlerini aldılar.

Bu özel günde, asker çocuklarına sürpriz yapan aileler de vardı.

Kaynak: TRT Haber