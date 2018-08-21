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Teröristlerin yerleştirdiği mayına basan kadın yaralandı

Tunceli'nin Nazımiye'de patika yolda yürürken teröristlerin döşediği mayına basan kadın yaralandı.

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Teröristlerin yerleştirdiği mayına basan kadın yaralandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli Nazımiye'de Ramazan köyü ile Doğantaş köyünü birbirine bağlayan ormanlık alandaki patika yolda yeğeni ile yürüyen Gönül Parlak, teröristlerce yola döşenen mayına bastı.

Yaralanan Parlak, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahale sonrası Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Parlak daha sonra buradan askeri bir helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Gönül Parlak'ın yeğeninin ise yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Olaya ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ramazan köyü bölgesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış mayın, bir kadın vatandaşımızın basması sonucu infilak etmiş ve vatandaşımız ağır yaralanmıştır" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, yaralı kadının valilikçe tahsis edilen askeri helikopter ile Elazığ'daki hastaneye nakledildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Nazimiye
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