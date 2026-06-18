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Türkiye
AA 18.06.2026 13:33

Sındırgı'da deprem konutlarının inşası tamamlanıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar için yapımına başlanan 1121'i konut toplam 1180 bağımsız bölümün inşası tamamlanıyor.​​​​​​​

Sındırgı'da deprem konutlarının inşası tamamlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'te meydana gelen ve her ikisi de 6,1 büyüklüğünde olan depremlerde, ilçe merkezi ile Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alacaatlı köyleri hasar gördü.

Bakan Murat Kurum'un talimatıyla evleri yıkılan hak sahibi vatandaşlar için TOKİ koordinasyonunda depremden bir ay sonra inşa çalışmaları başlatıldı.

Sındırgı'da deprem konutlarının inşası tamamlanıyor

Bu kapsamda Çavdaroğlu Mahallesi, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinin köylerinde 385 köy evi, 736 afet konutu, 36 iş yeri, 23 ahır olmak üzere toplam 1180 bağımsız bölümün inşası hızla tamamlanıyor.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından bölgeye ilişkin görüntüler paylaşarak, "Emine teyzemizin hayali, Adile teyzemizin hayallerinin de ötesi… 10 ay önce depremi yaşayan Sındırgı'da da çok şükür depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz. Yeni yuvaları çok yakında teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Balıkesir Deprem Doğal Afet Konut TOKİ Murat Kurum
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