Haber Giriş: Kaynak: AA
Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Silivri'de köprü bariyerlerini aşarak dereye düşen cipin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mimarsinan Caddesi'nde Abdurrahman Hatipoğlu'nun kullandığı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Tuzla Deresi Köprüsü'nden düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Hatipoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Etiketler: trafik Kazası köprüden düştüSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:10
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