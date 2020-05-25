Haber Giriş: Kaynak: AA
Karda mahsur kalan 14 çoban ve sürüleri kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Dereli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 14 çoban ve 4 bin küçükbaş hayvanlara ekiplerce ulaşıldı.
İlçenin Karagöl yaylasında kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasından dolayı çobanlar ile küçükbaş hayvan sürülerinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Valilik ve ekipler harekete geçti.
Vali Harun Sarıfakıoğullar'nın koordinasyonunda, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen Giresun İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan yol açma çalışmalarının ardından yaylaya bağlı Kağnal ve Avşar obasında mahsur kalan sürülerle çobanlara ulaşıldı.
Etiketler: giresun çoban Kar yağışıSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:20
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