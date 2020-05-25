İlçenin Karagöl yaylasında kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasından dolayı çobanlar ile küçükbaş hayvan sürülerinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Valilik ve ekipler harekete geçti.

Vali Harun Sarıfakıoğullar'nın koordinasyonunda, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen Giresun İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan yol açma çalışmalarının ardından yaylaya bağlı Kağnal ve Avşar obasında mahsur kalan sürülerle çobanlara ulaşıldı.