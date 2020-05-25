Haber Giriş: Kaynak: DHA
Gebeydi çukura düştü, itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Pendik'te foseptik için açılan 4 metre derinliğindeki çukura düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde 3 yaşındaki "Ceylan" isimli inek, sahibi tarafından otlatılmak için çıkarıldığı arazide foseptik için açılan 4 metrelik çukura düştü.
3 aylık gebe olan ineğin sahibi Osman Özdemir ve çevredekiler ineği kurtarma çabaları yetersiz kalınca itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfiaye ekipleri sevk edildi. İneği kurtarmak için çukura inen itfaiye erleri, ineğe halat bağladı. Halatla bağlanan inek vinç yardımıyla kuyudan çıkartıldı.
İneğin sahibi Osman Özdemir, “Hayvanları otlatmak için araziye salmıştım. İneğin ayağı kayınca çukura düştü. Rögar için açılmış, itfaiyeye haber verdik" dedi.
Etiketler: kurtarma operasyonu itfaiye ekipleri çukura düşen inekSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:11
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