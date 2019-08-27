Şile Karaburun sahilinde 8,5 ay önce karaya oturan Natalia gemisi hala kaldırılamadı.

Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri, gelen ihbarlar üzerine, Şile Karaburun sahilinde inceleme yaptı.

Denizden numune alındı. Bölgeyi kaplayan ve kıyı şeridinin siyaha bürünmesinin nedeninin 8 buçuk ay önce karaya oturan 'Natalia' gemisinden olduğu ortaya çıktı.

Şirket hala adım atmadı, gemi ihale yöntemiyle satılacak

Komor Adaları bandıralı geminin, şu ana kadar bulunduğu noktadan şirket tarafından kaldırılması gerekiyordu. Ancak şirket herhangi bir adım atmadı.

Şile Liman Başkanlığınca verilen süre de 23 Ağustos'ta doldu.

Geminin önümüzdeki günlerde ihale yöntemiyle satılması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

