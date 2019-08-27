Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tören alanından Ulus eski TBMM Binası'na kadar 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü ve Anıtkabir töreni düzenleneceği bildirildi.

Yürüyüş için 29 Ağustos Perşembe günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydan arası) Ulus gidiş istikametinin tek şeritli olarak trafiğe açılacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos Cuma günü saat 06.00'dan itibaren Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, İstanbul Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi ile Atatürk Bulvarı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Çankırı Caddesi (tüm cadde boyunca), açılan tüm cadde ve sokaklar, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile GMK arası) açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, açılan tüm cadde ve sokaklar ile ihtiyaç duyulması halinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır."

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları gerektiği ve Metro ve Ankaray gibi toplu taşım araçlarını kullanmalarının faydalı olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA