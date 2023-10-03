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Türkiye
AA 03.10.2023 16:56

Silah kazası sonucu şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'te görevi sırasında silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Ertuğrul Kırık'ın (28) cenazesi memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Silah kazası sonucu şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: AA]

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen törenin ardından kara yoluyla Aşkale ilçesine getirilerek Ortabahçe Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı.

Burada, anne Meryem, baba Recep ve eşi Merve Kırık ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabutun karşısında gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kırık'ın naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Ortabahçe Camii'ne getirildi.

İl Müftüsü Rüstem Can'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından, tören mangasınca katafalktan alınan şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze arabasına konularak götürüldüğü Ortabahçe Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Polis Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin evli ve 3 yaşında kız çocuğu olduğu öğrenildi.

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