Parçalı Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.10.2023 16:37

54 yaşındaki kalp hastası nakille yaşama tutundu

Antalya'da beş yıldır kalp yetmezliği bulunan 54 yaşındaki hastaya, beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan kalbi nakledildi.

54 yaşındaki kalp hastası nakille yaşama tutundu

Aydın'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki O.B'nin bağışlanan organlarından kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi, bağışlanan kalbi başarılı bir operasyonla 2 çocuk babası Kerim Gökkurt'a nakletti.

Yeniden hayata tutunan Gökkurt'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

1500 hasta kalp nakli bekliyor

Prof. Dr. Bayezid, yaptığı açıklamada, hastanın sağlığının iyi olduğunu, tedavisi tamamlanınca taburcu edeceklerini belirtti. COVID-19 salgınından sonra organ bağış oranlarının düştüğünü dile getiren Gökkurt, Türkiye'de 1500 hastanın kalp nakli beklediğini hatırlatarak, organ bağışı çağrısında bulundu.

ETİKETLER
Antalya Organ Nakli
Sıradaki Haber
Ankara'da "Maça" operasyonu: 10 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:21
Beyaz Saray: Ukrayna'ya yardım paketi yakında gelecek
17:21
Emine Erdoğan: Koruyucu ailelerden yegane beklentimiz çocuklara huzurlu bir yuva sunmaları
17:18
AB kritik teknolojileri muhafaza etmek istiyor
17:17
Slovakya’da seçim kazanan Fico’nun hükümet kurmak için 14 günü var
17:14
Kosovalı polisin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlenen Radoicic gözaltına alındı
17:13
Afyonkarahisar'da kaçak avlananlara 2 kişiye 73 bin 150 lira ceza
The Times Gazetesi, en iyi 10 tatil yeri arasında ikinci sırada Fethiye'yi gösterdi
The Times Gazetesi, en iyi 10 tatil yeri arasında ikinci sırada Fethiye'yi gösterdi
FOTO FOKUS
Ağır hasarlı bina kontrollü yıkım sırasında böyle çöktü
Ağır hasarlı bina kontrollü yıkım sırasında böyle çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ