Siirt'te PKK'ya ait malzemeler imha edildi

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile güvenlik korucularının terör örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor.

Operasyonda teröristlerin kullandığı 2 mağara tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Operasyon bölgesinde bulunan askeri birlikler tarafından yapılan mağara aramalarında 32 tüp, 20 kilogram gübre, akü, sırt çantası, 27 jelikan bidon, çeşitli ebatlarda renkli 15 naylon, soba, 140 metre parçalar halinde kablo, 60 metre 6 parça halinde tel, branda, drone cihazına ait olduğu değerlendirilen pervane ile çeşitli yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi."

Malzemeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA