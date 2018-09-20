Bakan Albayrak: Kur dalgalanmalarının üstesinden başarıyla gelindi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi için bir köşe yazısı kaleme aldı.
Bakan Albayrak yazısında, Almanya-Türkiye ilişkilerinin önemine değindi.
İki ülkenin küresel problemlerin çözümüne katkı sağlayacak potansiyele sahip olduğunu ifade eden Albayrak, Gümrük Birliği'nin genişletilmesini istediklerini belirtti.
Bakan Albayrak, Berlin'e korumacılığa karşı birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
Yazısında Türk ekonomisine de değinen Albayrak, kur dalgalanmalarının üstesinden başarıyla gelindiğini kaydederek, özel sektörünün dinamik ve esnek yapısının ihracat ağırlıklı büyümeyi teşvik edeceğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yarın Almanya'ya gidecek.
Ziyaret kapsamında başta mevkidaşı olmak üzere Alman makamlarıyla temaslarda bulunacak.
Kaynak: TRT Haber