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Bakan Albayrak: Kur dalgalanmalarının üstesinden başarıyla gelindi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Almanya ile yakın iş birliği yapmak istediğini belirtti.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:44





