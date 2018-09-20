Polisleri tehdit eden FETÖ sanığı eski emniyet amirine gözaltı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen ve ayağında elektronik kelepçe bulunan eski emniyet amiri Turgut Çivrillioğlu, Tokat Adliye binası girişinde x-ray cihazından geçmek istemedi.

Kendisini uyaran polis ekiplerine sinirlenen Çivrillioğlu'nun, "Ben emniyet mensubuyum, tanımadınız mı?" diyerek diğer taraftan geçtiği, giderken polislere dönerek, "Bekleyin, eski günler gelecek. Bunun hesabı sorulacak" dediği belirtildi.

Adliye binasına girerken bu sözleri duyan bir avukat ise, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcının talimatı üzerine bina girişinde görevli polisler, Çivrillioğlu hakkında tutanak hazırladı. Daha sonra polis ekipleri, Çivrillioğlu'nu gözaltına aldı.

Çivrillioğlu'nun yargılandığı FETÖ/PDY davasından hapis cezası aldığı ve Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanan dosyanın Yargıtay'da olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA