Sedanur’u arama çalışmaları devam ediyor

Kars'ın Kağızman Paslı köyünde 5 gün önce meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan çiftinin kızları Sedanur Güzel, arama çalışmalarında 5’inci güne girildi. Küçük kızın izine rastlanmadı.

Havadan da arama çalışmaları devam ediyor

Sedanur’un köyden fazla uzaklaşamaması üzerinde duran jandarma ise köy içerisindeki boş evleri arıyor. Ekipler, fosseptik çukurlarının suyunu Kars Belediyesi’ne ait vidanjör ile çekerek aramaları sürdürüyor.

Kağızman’a bağlı Paslı köyünde yürütülen arama çalışmalarına Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşlar katılıyor.

Köy içi ve çevresinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı iz takip köpeği ‘Atak’, arama kurtarma köpeği ‘Gazel’, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı kadavra arama köpeği ‘Obert’ ve iz takip köpeği ‘Calisto’ ile yürütülüyor.

Köylerdeki evler yeniden tek tek aranırken, havadan ise arama çalışmalarına helikopter ve drone ile destek veriliyor.

Kağızman’a bağlı Paslı Köyü’nde 5 gün önce evinden meyve toplamak üzere çıkan ve bir daha haber alınamayan Sadanur Güzel’in kaybolmasıyla ilgili önceki gözaltına alınan komşuları E.B’nin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

“Köyde sessizlik hakim”

Öte yandan Sedanur Güzel’in yaşadığı Paslı Köyü’nde sessizlik hakim. Ekiplerle birlikte arama çalışmalarına katılan köylüler, Sedanur Güzel’in evinde önünde toplanarak küçük kızdan gelecek güzel haberi bekliyor.

Kaynak: İHA