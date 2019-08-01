İçişleri Bakanlığından, Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı bölgesinde 29 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Welat Serhat" kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 29 Temmuz'da Siirt Eruh ilçesi Yassıada bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Welat Serhat" kod adlı Rıdvan Tarhan olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber