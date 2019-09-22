İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlenmiş, operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Bölgede sürdürülen operasyonlarda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütünün Herekol Cephaneliğinde bulunan çok sayıdaki silah ve mühimmatta imha edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber