İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.
Hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.
Kaynak: AA
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.
Hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.
Kaynak: AA