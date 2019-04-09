İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda T.K, U.D, M.Ö, M.V.A, Y.B, Y.Ş, V.G, T.D, M.B, C.Y. ve M.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 254 uyuşturucu hap, 2 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 565 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.B, Y.Ş, V.G, T.D, M.B, C.Y. ve M.Ü, uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA