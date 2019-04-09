Tarım işçilerini taşıyan Sedat Y'nin kullandığı 09 PK 933 plakalı midibüs, Soma-Savaştepe kara yolu Yağcıllı Mahallesi yol ayrımından kontrolsüz çıkan M.E. idaresindeki 06 DN 3900 plakalı kamyona çarpmamak için manevra yapınca devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde midibüste bulunan Gülfezar Zengin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan midibüs sürücüsü Sedat Yıldırım, Soma Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Yıldırım, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden uzaklaşan kamyon sürücüsü ise Soma ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA