SİHA ile 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, Siirt'in merkeze bağlı Erenler mezrası bölgesinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlattı.
Silahlı İnsansız Hava Aracı(SİHA) ile gerçekleştirilen atışla 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerle birlikte 2 piyade tüfeği, 18 şarjör, 4 el bombası, 20 gram esrar, 2 sırt çantası, dürbün, radyo, yarım kilogram tütün, sigara tabakası ve 5 fotoğraf ele geçirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, bölgede arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü ve terör operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
Kaynak: TRT Haber