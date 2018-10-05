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SİHA ile 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Valiliği, düzenlenen terör operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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SİHA ile 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, Siirt'in merkeze bağlı Erenler mezrası bölgesinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlattı.

Silahlı İnsansız Hava Aracı(SİHA) ile gerçekleştirilen atışla 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle birlikte 2 piyade tüfeği, 18 şarjör, 4 el bombası, 20 gram esrar, 2 sırt çantası, dürbün, radyo, yarım kilogram tütün, sigara tabakası ve 5 fotoğraf ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, bölgede arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü ve terör operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: terör operasyonu, Silahlı insansız hava aracı, Siirt
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