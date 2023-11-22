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Türkiye
TRT Haber 22.11.2023 09:53

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artarak mevsim normallerine, batı bölgelerde ise mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışların, Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artarak mevsim normallerine, batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Bugün, kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece civarı artması beklenen hava sıcaklıklarının, Ankara'da 14, İstanbul'da 18, Samsun ve İzmir'de 20, Adana'da 22, Antalya'da 19, Diyarbakır'da 13 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

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