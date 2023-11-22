Keskin nişancıları İzmir'de yarıştı

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında gerçekleştirilen ve Türkiye genelindeki 92 birlikten 184 keskin nişancının katıldığı yarışmada, 100 metre "algı" ve "rehine atışı" ile 200 metre "anahtar deliği" atışları gerçekleştirildi.

Yarışmayı Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığından 25 gözlemci takip etti.

Boran-5 Keskin Nişancı Yarışması 25 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Öte yandan savunma sanayi alanında faaliyet yürüten 23 firma da atış alanında stant açıp geliştirdikleri yerli ve milli silah, araç ve ekipmanları tanıttı.