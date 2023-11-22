Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.11.2023 09:52

Keskin nişancıları İzmir'de yarıştı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Boran-5 Keskin Nişancı Yarışması'nda 184 keskin nişancı hedefleri vurmaya çalıştı.

Keskin nişancıları İzmir'de yarıştı

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında gerçekleştirilen ve Türkiye genelindeki 92 birlikten 184 keskin nişancının katıldığı yarışmada, 100 metre "algı" ve "rehine atışı" ile 200 metre "anahtar deliği" atışları gerçekleştirildi.

Yarışmayı Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığından 25 gözlemci takip etti.

Keskin nişancıları İzmir'de yarıştı

Boran-5 Keskin Nişancı Yarışması 25 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Öte yandan savunma sanayi alanında faaliyet yürüten 23 firma da atış alanında stant açıp geliştirdikleri yerli ve milli silah, araç ve ekipmanları tanıttı.

ETİKETLER
İzmir Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
İstanbul'da pazar günü kar bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:19
Erken rezervasyonlarda 2023'e göre yüzde 20 artış
12:05
İş gücü girdi endeksleri arttı
11:59
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
11:56
9 yılda e-ihaleyle ekonomiye 5,7 milyar lira kazandırıldı
11:59
Celal Hoca'nın imam hatip modeli 22 ülkede meyve veriyor
11:53
Petrol fiyatlarının yönünü Suudi Arabistan belirleyecek
Fide üretilen tesise kurulan GES, enerji giderini yüzde 60 azalttı
Fide üretilen tesise kurulan GES, enerji giderini yüzde 60 azalttı
FOTO FOKUS
İsrail sivillere saldırdı sonra da ambulansın etrafını bombaladı
İsrail sivillere saldırdı sonra da ambulansın etrafını bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ