AA 14.10.2025 14:57

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, kar yolda

Bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece altında seyretmeye devam edecek. Marmara ve Karadeniz bölgeleri 5-6 gün boyunca yağışlı havanın etkisinde olacak. Hafta boyunca İstanbul'da aralıklarla yağış görülecek, Ankara ve İzmir'de ise yağış beklenmiyor. İlerleyen günlerde kar yağışlarının daha düşük rakımlara inebileceği uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, kar yolda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, hafta boyunca sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyretmeye devam edeceğini söyledi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, kar yolda

İlerleyen günlerde kar yağışı şehir merkezlerine inecek

Marmara ve Karadeniz bölgelerinin 5-6 gün boyunca aralıklarla yağışlı havanın etkisinde olacağını belirten Çelik, iç ve güney bölgelerde çoğunlukla havanın parçalı ve az bulutlu olacağını kaydetti.

Çelik, yüksek kesimlerde yağan karın bu mevsim için normal olduğunu ve kar yağışının görüldüğü yerlerin rakımının 2 bin metre üzerinde bulunduğunu belirterek, ilerleyen günlerde kar yağışlarının mevsim normalleri çerçevesinde daha düşük rakımlara ve şehir merkezlerine de ulaşacağını söyledi.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da bu hafta yağış beklenmediğini belirten Çelik, havanın parçalı az bulutlu, en yüksek sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece bandında seyredeceğini aktardı.

İstanbul'da yarın ve perşembe günü sağanak geçişlerinin görüleceğini vurgulayan Çelik, en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da da 18 ila 20 derecelerde seyredeceğini bildirdi.

Çelik, İzmir'de önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini, havanın az bulutlu olacağını ve sıcaklığın 25 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Yağış
OKUMA LİSTESİ