TRT Haber 22.08.2025 06:07

Sıcak hava hafta sonu etkisini sürdürecek

Hafta sonu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağışlı, kalan kesimler açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıkların ise ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcak hava hafta sonu etkisini sürdürecek
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinde yağışsız ve mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcaklıkların haftasonu da devam etmesi bekleniyor.

Yarın ülke geneli az bulutlu ve açık, pazar günü ise Karadeniz'in kıyı kesimleri yağışlı kalan kesimler açık ve güneşli geçecek.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Üç büyükşehirde hafta sonunda yağış beklenmezken, sıcaklıklar İstanbul'da 30, Ankara'da 33 ila 34, İzmir'de ise 34 ila 37 derece civarında seyredecek.

Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
