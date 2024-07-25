Siber suçlarla mücadele aralıksız sürüyor

Dünya literatüründe farklı isimlerle adlandırılsa da 'siber suç' genelde bilişim sistemleriyle işlenen suç türü olarak biliniyor. Bir bilişim suçunda kişi, kişinin malvarlığı ya da sistemin kendisi hedef olabilir.

Örneğin kişinin sosyal medya hesaplarının çalınması ya da resmi sitelerin birebir kopyalandığı ‘oltalama’ yöntemiyle kişisel verilerin ele geçirilmesi en sık rastlanılan siber suçlardan bazıları.

“Yöntemler sürekli değişiyor”

Teknolojiye erişiminin artması ile birlikte siber tehdit unsurları da artış gösteriyor. Özellikle pandemi döneminde normalin üzerinde bir internet kullanımı olduğunu ve gelişen teknolojilerle işlenen suç türlerinin değiştiğini belirten Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda Şube Müdürü Erdem Şahin:

“Teknolojinin gelişmesi farklı türlerde siber suçları ortaya çıkardı. Bizler de sürekli güncel kalarak bu mücadeleyi aralıksız sürdürüyoruz.”

En yaygın siber suç: Yetkisiz erişim

Erdem Şahin’e göre son zamanlarda karşılaştıkları en yaygın siber suç türü yetkisiz erişim. Bu yöntemde tanımadıkları şahıslar tarafından gönderilen linkler üzerinden kullanıcıların sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini söyleyen Şahin:

“Farklı kullanıcılardan ‘Seni şikayet etmişler’, ‘Bir hata yapmışsınız bu hatadan dolayı size ceza verilecek’ şeklinde mesajlar atılıyor. Gelen mesajlardaki linklere tıklayıp vatandaşın giriş bilgilerini ve diğer kullanıcı bilgilerini alıyorlar. Bu tür mesajlara itibar edilmemeli.”

Yatırım dolandırıcılığı ve site kopyalamaya dikkat

Yetkisiz erişimin yanı sıra yatırım dolandırıcılıklarının ve site kopyalama yöntemiyle kredi kartı gibi önemli bilgilerin çalınma durumunun da şüpheliler tarafından en çok kullandığı yöntemler olduğunu belirten Şahin, kullanıcıları şu sözlerle uyardı:

“Vatandaşlarımızın sosyal medyada gezdikleri alanlarda karşısına çıkan reklamlarda yatırım tavsiyeleri veren videolar var. Reklamların yönlendirdiği yerde vatandaşların iletişime geçilmesi isteniyor ve sonrasında mağduriyete uğruyorlar. “8 bin lira yatırın, hafta sonuna 26 bin lira kazanın” gibi normal şartlarda olmayacak bir fırsat sunulduğunda vatandaşa cazip geliyor ve karşı tarafla iletişime geçtiklerinde birikimleri ellerinden gidiyor. Bu tür reklam ve bağlantılara karşı çok dikkatli olunmalı.”

“Faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor”

Siber devriyeler sayesinde siber vatanın 7 gün 24 saat kontrol edildiğini söyleyen Şahin, operasyonel çalışmaları hakkında da bilgi verdi:

“Siber göz operasyonları ve Siberay faaliyetlerimiz var. Bir çocuğun bilgisayarla, internetle buluşması çok ufak yaşlarda başlıyor. Bu anlamda vatandaşlarımızın bilinçli internet kullanımı, güvenli internet kullanıcısı olmalarını sağlamak amacıyla Siberay programını başlattık. Bundaki temel amacımız da herkesin kendi güvenliğini nasıl sağlayacağı konusunda bilinçlenmesi ve bu sayede de şüpheliler tarafından mağdur edilmemesi.”

Vatandaşların dijital ortamda bir siber suç ya da şüphesi ile karşılaşması durumunda ne yapması gerektiğinden de bahseden Şahin:

“Aldatıcı reklamlara karşı dikkatli olunmalı. Şüpheli bir duruma rastlarlarsa veya mağduriyet yaşanırsa kolluk birimlerine, siber suçlar birimlerine ya da Cumhuriyet Savcılığına giderek müracaat edilmeli.”