Parçalı Bulutlu 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.07.2024 11:15

Gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor. Son 1 ayda Türkiye'ye 1 milyon 164 bin 474 yolcu giriş yaptı.

Gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu
[Fotograf: AA]

Yurda gelişlerde kara yolunu tercih eden gurbetçiler, Trakya'daki sınır kapılarından ana vatana giriş yaparken gümrük ve polis ekipleri geçişlerin hızlı ve sorunsuz yaşanması için çaba sarf ediyor.

Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Gurbetçilerin tatil sezonunun başladığı son bir aydan bu yana Trakya'daki sınır kapılarında Türkiye'ye 1 milyon 164 bin 474 yolcu giriş yaptı. Aynı dönemde sınır kapılarından 289 bin 143 araç girişi yaşandı.

Yoğun gelişlerin yaşandığı bu yıl Kapıkule Sınır Kapısı'nda da rekorlar kaydedildi.

14 Temmuz'da, 9 bin 628 binek araç ve 40 bin 593 yolcu girişi olurken tüm zamanların rekoru kırılmış oldu.

Gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

"Memleketimiz gibi bir yer bulunmaz"

Almanya'da gelen Mustafa Çolak, ana vatana kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Sorunsuz bir yolculuk yaşadıklarını, sınır kapısında beklemeden yurda giriş yaptığını belirten Çolak, "Toprağımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Memleketimiz gibi bir yer bulunmaz, Allah'a şükürler olsun ülkemiz geldik. Tatilde aile büyüklerini ziyaret edip biraz dinleneceğiz." dedi.

Ailesiyle birlikte Almanya'da gelen Nurdan Köksalan Ilıca ise 11 ay boyunca Türkiye tatili hayali kurduklarını ifade etti.

Türkiye'ye gelince tarifsiz hisler yaşadıklarını anlatan Ilıca, "Heyecanlıyız, vatanımıza ulaştığımız için mutluyuz. Her şey yolunda. Aile ve dost ziyaretlerimiz olacak. Türkiye'yi çok özlüyoruz, vatanımız her şeye bedeldir. Vatanımız her şeyiyle mükemmel" diye konuştu.

ETİKETLER
Kapıkule Sınır Güvenliği
Sıradaki Haber
Resmi ilan ve reklam yayınlayan gazete sayısı 855 oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
Bakan Işıkhan: SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediye de CHP'li
15:47
İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı
15:28
DMM'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki iddialarına yalanlama
15:28
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin ihmaller bilirkişi raporunda
15:04
Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi
15:06
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 13,9 trilyon lira oldu
Netanyahu'nun yalanları, Gazze'nin gerçekleri
Netanyahu'nun yalanları, Gazze'nin gerçekleri
FOTO FOKUS
Siber devriyeler 7/24 görevde
Siber devriyeler 7/24 görevde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ