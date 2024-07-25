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Türkiye
TRT Haber 25.07.2024 09:57

Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönüyor. Sıcaklık azalıyor, bazı bölgelerle kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji 14 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Sağanağın etkili olması beklenen kentlerde vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelindeki günlük hava tahminlerini paylaştı.

Yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Çanakkale, Bilecik, Bolu ve Ordu çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege, Edirne, Kırklareli ve Karaman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege ile Edirne, Kırklareli ve Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, Mersin, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Uşak ve Osmaniye için Meteoroloji sarı kodlu uyarıda bulundu.

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Hava Durumu Meteoroloji Sağanak Yağış Adana Afyonkarahisar Antalya Burdur Denizli Eskişehir Hatay Isparta Mersin Konya Kütahya Kahramanmaraş Uşak
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