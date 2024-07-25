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Türkiye
AA 25.07.2024 09:33

Tunceli'de bazı eylem ve etkinliklerin yapılması izne bağlandı

Tunceli'de basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, miting ile konser gibi eylem ve etkinliklerin yapılması geçici süreyle izne bağlandı.

Tunceli'de bazı eylem ve etkinliklerin yapılması izne bağlandı

Valilikten yapılan açıklamada, kentte huzurun ve güvenliğin sağlanması için bazı kararların alındığı belirtildi.

Bu kapsamda sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklere izin verileceği bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stand açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakmak ve taşıma, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 29 Temmuz saat 23.59’a kadar mülki amirin iznine bağlanması kararı alınmıştır."

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