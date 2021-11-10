Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seydikemer'deki orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Atlıdere Mahallesi Sarısüleymanlar mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Müdahale edilen orman yangını, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Etiketler: Muğla Orman Yangını Yangın
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