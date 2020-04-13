Cumhurbaşkanı Erdoğan” Bilim Kurulumuz hastalığımızın gelişimini anbean takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı olarak biz de bakanlığımzı ve kurumlarımızla birlikte tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyor ve uygulamaya geçiyoruz.” dedi

30 büyükşehir ve Zonguldak’a araç girişi yasaklandı

Erdoğan “Attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibarıyla 30 büyükşehri ve Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Büyükşehirlere araç giriş çıkış yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız.”

Seyahat izin belgesini kimler alabilir?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi almak isteyenlerin artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı.

Seyahat izin belgesi artık e-devlet üzerinden alınabilecek. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden geldi.

“https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru?yeni=basvuru” linki üzerinden seyahat izin belgesine başvurulabilir.