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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak'ta emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi yakalandı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 6-12 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 14,8 gram esrar, 49,19 gram metamfetamin ve 460 litre akaryakıt ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 kişi sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: şırnak kaçakçılıkSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 16:43
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