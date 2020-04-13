Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 6-12 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 14,8 gram esrar, 49,19 gram metamfetamin ve 460 litre akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 kişi sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.