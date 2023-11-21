Açık 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 21.11.2023 20:45

Servis minübüsü alev topuna döndü: İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki servis minibüsü alev topuna döndü. Araçta bulunan işçiler ölümden kıl payı kurtuldu.

Servis minübüsü alev topuna döndü: İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu
[Fotograf: İHA]

Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesinde meydana gelen olayda seyir halindeki servis minibüsü, işçi indirdiği esnada alev topuna döndü.

Diğer yolcular can havliyle kendini dışarı atarken 112 Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken araç hurdaya döndü. İşçilerin yara almaması büyük faciayı önledi.

Olay sebebiyle trafikte aksamalar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

ETİKETLER
Kocaeli Yangın
Sıradaki Haber
Diyarbakır’da rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:57
Karabük'te trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
20:44
Çin: Gazze halkının toplu cezalandırılmasına son verilmeli
20:44
Cezayir ile LNG anlaşması 2027'e kadar uzatıldı
20:54
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
20:21
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Netanyahu eli kanlı bebek katilidir
20:13
Diyarbakır’da rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Zigana'da kar etkili oldu
Zigana'da kar etkili oldu
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ