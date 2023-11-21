Açık 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.11.2023 18:15

Sakarya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı, 5 süpheli tutuklandı

Sakarya'da 15 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sakarya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı, 5 süpheli tutuklandı

Anadolu Otoyolu Hendek kesimindeki dinlenme tesisi etrafında yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ormanlık alanda yaptığı taramada, Afgan uyruklu 15 düzensiz göçmen ve aynı bölgede şüpheli hareketler sergileyen 8 şahıs yakalandı, 7 araç bulundu.

Düzensiz göçmenlerin, Adana'dan binek veya ticari araçlarla yakalandıkları bölgeye para karşılığı getirildiklerini tespit eden ekipler, Adana'dan Sakarya'ya kadarki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güzergahtaki akaryakıt istasyonlarının kamera görüntülerini inceledi.

İnceleme ve teşhisler sonucu yakalanan 8 şüphelinin, düzensiz göçmenleri Adana'dan Sakarya'ya getiren ve buradan İstanbul'a götürecek organizatörler olduğu öne sürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, düzensiz göçmenler Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edildi.

ETİKETLER
Sakarya Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Kooperatif ortaklarının su kullanımına hibe desteği verilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:11
Cezayir Cumhurbaşkanı: Gazze'de soykırım yapan İsrailli yetkililer yargılanmalı
18:56
Bakan Kacır: Yenilikçi teknolojilerde yetkinliklerimizi daha da güçlendirmeye odaklanacağız
18:51
Bayburt'ta 91 parça tarihi eser ele geçirildi
18:31
Bakan Özhaseki: 2 milyon konut ve iş yerinin bir an önce değiştirilmesi gerek
18:27
İsrail Gazze'de 4 doktoru daha öldürdü
18:27
Emine Erdoğan: Ateşkesin sağlanması, krizin durdurulması için neyi bekliyorsunuz
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Fotoğraf çekmek isterken dalgaların arasında kaldı
Fotoğraf çekmek isterken dalgaların arasında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ