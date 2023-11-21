Kooperatif ortaklarının su kullanımına hibe desteği verilecek

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal sulama kooperatif ortaklarının 2023 yılında tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedellerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Hibe desteği sulama kooperatifleri tarafından işletilen sulama sahalarında tarımsal üretim yapan çiftçilerin, bu yıl su kullanım hizmet bedellerinin desteklenerek üretim maliyetlerinin azaltılması amaçlanmıştır. 6 Mayıs 2023 tarihinde başlayan süreç 17 Kasım 2023 tarihinde sona ermiş ve ödeme icmalleri Bakanlığa gönderilmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Alpu ilçesinde 10 kooperatifin 329 ortağına 8 milyon 462 bin TL, Beylikova ilçesinde 4 kooperatifin 33 ortağına 333 bin TL, Çifteler ilçesinde 4 kooperatifin 60 ortağına 1 milyon 732 bin TL, Günyüzü ilçesinde 4 kooperatifin 63 ortağına 430 bin TL, Mahmudiye ilçesinde 4 kooperatifin 119 ortağına 4 milyon 253 bin TL, Mihalıççık ilçesinde 6 kooperatifin 46 ortağına 302 bin TL, Seyitgazi ilçesinde 6 kooperatifin 91 ortağına 2 milyon 541 bin TL, Sivrihisar ilçesinde 16 kooperatifin 312 ortağına 7 milyon 358 bin TL, Tepebaşı ilçesinde 8 kooperatifin 265 ortağına 7 milyon 565 bin TL, Odunpazarı ilçesinde 3 kooperatifin 76 ortağına 2 milyon 310 bin TL hibe ödemesi yapılacaktır.İl genelinde 10 ilçede 65 sulama kooperatifinin bin 394 ortağına yapılacak 35 milyon 286 bin TL su kullanım hizmet bedeli hibe desteği ile kooperatif ortağı üreticilerin üretim maliyetlerinin azaltılmasına, üretimde verimin ve çiftçi gelirinin artmasına, sulama kooperatiflerinin de daha iyi hizmet vermesine katkı sağlanmış olacaktır.”