Türkiye

Serraç İstanbul'da ABD Büyükelçisi ile görüştü

14 Ocak 2020 Salı 17:45 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 18:11

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, büyükelçi Satterfield ve Libya Başbakanı Serraç İstanbul'da görüştü.

[Fotoğraf: AA ]