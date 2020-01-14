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Serraç İstanbul'da ABD Büyükelçisi ile görüştü14 Ocak 2020 Salı 17:45 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 18:11
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, büyükelçi Satterfield ve Libya Başbakanı Serraç İstanbul'da görüştü.
[Fotoğraf: AA ]
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi David Satterfield ile BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serraç'ın İstanbul'da bir araya geldiği bildirildi.
Görüşmede iki ülke arasındaki ortak çıkarların ele alındığı bir toplantı yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: UMH son dakika Serrac Libya