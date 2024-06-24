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Türkiye
AA 24.06.2024 14:20

Selimiye Camii'ni bayram tatilinde 15 bin kişi ziyaret etti

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ni Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti.

Selimiye Camii'ni bayram tatilinde 15 bin kişi ziyaret etti
[Fotograf: AA]

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi, 9 günlük bayram tatilinde de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Tatilde kültür ve inanç turizmi rotasını tercih ederek Edirne'ye gelen ziyaretçiler, Selimiye başta olmak üzere kentin tarihi ve turistik noktalarını gezdi.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, inanç turizminin merkezi Selimiye'nin bayramda ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Selimiye Camii'ni bayram tatilinde 15 bin kişi ziyaret etti

Caminin bazı bölümlerinin restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen yoğun bir bayram geçirildiğini dile getiren Başoğlu, yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin camiye geldiğini ifade etti.

Edirne dendiği zaman akla ilk olarak Selimiye'nin geldiğini dile getiren Başoğlu, şunları söyledi:

"Bayramda vatandaşların Selimiye'ye yoğun bir teveccühü oldu. Bayramı fırsat bilen ziyaretçiler Edirne'mizin kültürel yerlerini ve camilerini gezdiler. Tatillerini yurt dışında yapmayı tercih edenler sınır kenti Edirne'mizden geçerken camimize geldiler. Restorasyonda olmasına rağmen Selimiye'ye 15 bine yakın ziyaretçi geldi. Restorasyon dolayısıyla vatandaşlarımızın bizden talepleri oluyor. Taleplere göre abdest alma yerlerini ve namaz kılınacak alanları ayarlamaya çalışıyoruz. Özellikle cuma namazlarında cami dolup taşıyor."

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