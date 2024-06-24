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Çevre
DHA 24.06.2024 13:39

Tatilcilerin akın ettiği Marmaris'te 3 bin ton çöp toplandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 9 günlük bayram tatili boyunca yaklaşık 3 bin ton çöp toplandı. Zabıta ekipleri tarafından da yasak olan yere park, seyyar satıcılık, inşaat yasağına uymama gibi çeşitli konular nedeniyle de toplam 438 adet işlem yaptı.

Tatilcilerin akın ettiği Marmaris'te 3 bin ton çöp toplandı
[Fotograf: DHA]

Marmaris 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde on binlerce kişiyi ağırladı. Marmaris'te daha önceki bayramlarda yaşanan kötü görüntülerin oluşmaması için tedbirlerini günler öncesinden alan belediye ekipleri teyakkuz halinde çalıştı.

Diğer birimlerden gelen destek ekipleriyle birlikte 255 kişi ile 7/24 esasına göre çalışan Temizlik İşleri ekipleri, 15 Haziran - 23 Haziran arasındaki sürede yaklaşık 3 bin ton evsel atık topladı.

Tatilcilerin akın ettiği Marmaris'te 3 bin ton çöp toplandı

Bayram boyunca plajlar ile cadde ve sokaklara tatilcilerin bıraktığı çöpleri toplayan belediye çalışanları ayrıca yol kenarlarını, dere ve kanalları, seyir tepelerini ve ormanlık alanları da temizledi.

Yangın riskine karşı sürekli sahada olan ekipler bayram boyunca caddeleri ve çocuk parklarındaki oyun gruplarını yıkayarak dezenfekte etti. Bunun yanı sıra Kapalı Çarşı, sahil boyu ve Sevgi Yolu gibi yoğun insan sirkülasyonunun yaşandığı noktalar da araç ile süpürülüp, yıkandı.

Tatilcilerin akın ettiği Marmaris'te 3 bin ton çöp toplandı

Yasaklara uymayanlara işlem yapıldı

Zabıta ve özel güvenlik ekipleri de bayram boyunca alarm seviyesinde çalıştı. Ekipler halk plajları, parklar, yeşil alanlar, caddeler, sokak aralarında sürekli denetimlerde bulunarak yasak olmasına rağmen çadır kuranlara ve buralarda uyuyanlara müdahalede bulundu.

9 gün boyunca belediye santraline gelen 367 adet şikayet anında değerlendirilirken; kaldırım, yaya yolu, bisiklet yoluna park, seyyar satıcılık, inşaat yasağına uymama gibi konularda 438 adet işlem yapıldı.

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