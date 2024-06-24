Tatilcilerin akın ettiği Marmaris'te 3 bin ton çöp toplandı

Marmaris 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde on binlerce kişiyi ağırladı. Marmaris'te daha önceki bayramlarda yaşanan kötü görüntülerin oluşmaması için tedbirlerini günler öncesinden alan belediye ekipleri teyakkuz halinde çalıştı.

Diğer birimlerden gelen destek ekipleriyle birlikte 255 kişi ile 7/24 esasına göre çalışan Temizlik İşleri ekipleri, 15 Haziran - 23 Haziran arasındaki sürede yaklaşık 3 bin ton evsel atık topladı.

Bayram boyunca plajlar ile cadde ve sokaklara tatilcilerin bıraktığı çöpleri toplayan belediye çalışanları ayrıca yol kenarlarını, dere ve kanalları, seyir tepelerini ve ormanlık alanları da temizledi.

Yangın riskine karşı sürekli sahada olan ekipler bayram boyunca caddeleri ve çocuk parklarındaki oyun gruplarını yıkayarak dezenfekte etti. Bunun yanı sıra Kapalı Çarşı, sahil boyu ve Sevgi Yolu gibi yoğun insan sirkülasyonunun yaşandığı noktalar da araç ile süpürülüp, yıkandı.

Yasaklara uymayanlara işlem yapıldı

Zabıta ve özel güvenlik ekipleri de bayram boyunca alarm seviyesinde çalıştı. Ekipler halk plajları, parklar, yeşil alanlar, caddeler, sokak aralarında sürekli denetimlerde bulunarak yasak olmasına rağmen çadır kuranlara ve buralarda uyuyanlara müdahalede bulundu.

9 gün boyunca belediye santraline gelen 367 adet şikayet anında değerlendirilirken; kaldırım, yaya yolu, bisiklet yoluna park, seyyar satıcılık, inşaat yasağına uymama gibi konularda 438 adet işlem yapıldı.