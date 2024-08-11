Açık 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.08.2024 09:43

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un çehresi yenilendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından yapılan çalışmalarla ilçe yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sözümüzü tuttuk. Bozkurt'u ayağa kaldırdık. Evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettik. Allah milletimize bu felaketleri bir daha yaşatmasın" dedi.

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un çehresi yenilendi

Bozkurt'ta şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayboldu, iş yerleri ile çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, onlarca binada zarar oluştu ve altyapı kullanılamaz hale geldi.

Selin ardından başlatılan çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. İlçeye, TOKİ tarafından iş yerleri ve konutlar yapıldı, selin tekrarlanmaması için Ezine Çayı'nda çalışma yürütüldü. Selin yok ettiği yeşil alanlar tekrar eski görüntüsüne kavuştu, ilçenin sosyal alanları genişletildi.

Ezine Çayı'nın taşması sonucu Emre Fıçı'nın restoranının da bulunduğu alan sular altında kaldı.

Selden sonra işlerini konteyner çarşıda sürdüren Fıçı, TOKİ tarafından yeniden yapılan iş yerine kavuştu. Kura çekimi sonrası dükkanına yerleşen Fıçı, yaklaşık 3 ay önce taşınma işlemini tamamlayarak yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Kullanılamaz hale gelen restoran yenilenerek sahibine teslim edildi

Emre Fıçı, 12 yıldır ilçede restoran ve kafe işletmeciliği yaptığını söyledi.

Restoranının sel felaketinde kullanılamaz hale geldiğini anlatan Fıçı, daha sonra iş yerinin yenilenerek kendisine teslim edildiğini belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Zor bir süreç yaşadıklarını ifade eden Fıçı, şunları anlattı:

"Bizim yaşadığımız şeyler öyle konuşularak aslında anlatılan ya da o ekranlarda göründüğü gibi bir şey değildi. İnanın görünenin ve anlatılanın on kat belki de yirmi kat daha üstü bir şeydi. Gerçekten hani tekrardan o anlar böyle gözümün önüne gelince böyle insan kötü oluyor. Ben eşimle çocuğumu apartmandan çıkarırken su belime geliyordu, öyle çıkarttım. Benim çocuğum üç yaşındaydı. Diyor ki, 'Baba havuza giriyor, denize giriyormuş gibi mi baba' diyordu. Ben gerçekten tam böyle devletin varlığını 12 Ağustos sabahında gördüm. 12 Ağustos sabahında buraları arabalar almadı. Buraya herkes yığıldı. Rize'den, Trabzon'dan Diyarbakır'dan, Muş'tan, her yerden her şey geldi."

Belediye Başkanı Muammer Yanık'a da teşekkür eden Fıçı, "Sağ olsun Allah bin kere razı olsun. Ondan da devletimizden de Cumhurbaşkanı'mızdan da. Onların sayesinde gerçekten tekrardan yeniden bir şehir kuruldu. Bu yıl daha da toparlandığımızı hissediyoruz. Daha da ileri gideceğimizi düşünüyorum" dedi.

Sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilçeye doğal gaz verildiğini de belirten Fıçı, "En büyük nimeti verdiler. Bizim hiç gelmez dediğimiz doğal gaz geldi" diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Korkut da kızının doktor olduğunu, bu nedenle 2019 yılında ilçeye yerleştiğini söyledi.

Kızının daha sonra İstanbul'a atandığını ifade eden Korkut, Bozkurt'u çok sevdiğini o nedenle yaşamını ilçede sürdürmeye karar verdiğini belirtti.

Sel felaketinin yaşandığı dönemde de ilçede olduğunu aktaran Korkut, şöyle devam etti:

"Yoğun bir yağmur başladı. O sırada artık göz gözü görmedi. Yukarıda dereler taştı. Bizi kaldığımız yerden helikopterlerle aldılar. Kastamonu'da öğrenci yurdunda 40 gün kaldık. Yani kendi evimizde görmediğimiz şeyi orada gördük. Buralar temizlenince tekrar geri buraya döndük."

"Her şey dümdüzdü. Şimdi yeniden bir şehir kurulmuş"

İlçede yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Korkut, "Her şey dümdüzdü. Şimdi yeniden bir şehir kurulmuş. Yani kimse beklemiyordu. Evleri, köprüleri yaptılar. Her şey dört dörtlük. Yani kimse bu kadar beklemiyordu. Kafeler, iş yerleri açıldı. Bütün her yere TOKİ bir şeyler yaptı. Parklar yapıldı" diye konuştu.

11 yaşındaki Berat Çakırgöz ise sel felaketi sırasında köyde olduklarını, sel nedeniyle elektriklerinin gittiğini belirterek, "Birkaç gün sonra helikopterler köye jeneratör getirdi. Elektriklerimiz geldi. Bozkurt'un videolarına baktık, üzüldük. Artık komple gitti, Bozkurt bir daha olmaz sandık. Baktık Bozkurt onarıldı. Evlerimiz yenilendi. Yardım yaptılar. TOKİ evimizi verdikten sonra evimize taşındık. Üç senede bayağı farklı şeyler yaşandı. Bizim olmayacak dediğimiz şeyler oldu. Yeni evler yapıldı, yeni dükkanlar açıldı. Meydanımız değişti" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: Sözümüzü tuttuk, Bozkurt'u ayağa kaldırdık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bozkurt'un son halinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum, o gün Bozkurtlu vatandaşlara, "Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin" dediklerini anımsatarak, "Sözümüzü tuttuk. Bozkurt'u ayağa kaldırdık. Evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettik. Allah milletimize bu felaketleri bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 5 etapta yürütülen çalışmalar sonucunda, bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar inşa edildiği kaydedildi.

Kastamonu genelinde 934 konut, 127 dükkan ve 40 köy evinin yapımının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, bir millet bahçesinin de kente kazandırıldığı bildirildi.

Bartın ve Sinop da ayağa kaldırıldı

Konutlardan 649'unun afetten en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilçede 52 iş yeri, sanayi sitesi, dükkanlar, meydan, pazar yeri ve millet kıraathanesinin yeniden inşa edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bartın'da hasar gören yerlerin yeniden ayağa kaldırıldığı, Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen bölgelerde güvenli konutlar ve bir sanayi sitesi kurulduğu ifade edildi.

ETİKETLER
Kastamonu Sel Yağış
Sıradaki Haber
Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına yuvarlandı: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:47
Eylülde 500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi kamuda istihdam edilecek
11:30
Emine Erdoğan'dan Filistinli kadın mühendise tebrik
11:48
Şehit Ferhat Gedik'in annesi oğlunun hatırasını evinde yaşatıyor
11:21
TBMM, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor
11:17
Ormanlık alanda piknik ateşi yakanlara 6 bin 156 lira ceza
11:08
Kesimhanelere kamera zorunluluğu getiriliyor
Türkiye'nin 58'inci havalimanı açıldı
Türkiye'nin 58'inci havalimanı açıldı
FOTO FOKUS
Takas sürecinde neden Türkiye seçildi? İşte operasyonun arka planı...
Takas sürecinde neden Türkiye seçildi? İşte operasyonun arka planı...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ