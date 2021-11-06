Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki mezarlara "PKK" ibaresi yazılı fotoğraflarla küfür içeren paylaşımlarını sosyal medya üzerinden yayınlayan şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, adli makamlardan alınan arama kararının ardından düzenlenen operasyonda şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Aziz vatanımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna gözünü dahi kırpmadan canını vererek bedel ödemiş şehitlerimize ve şehitlerimizin emanetlerine yönelik hakaret içeren söz ve beyanlarda bulunan herkesin karşısında olacağımızı bir kez daha belirtir; bu güne kadar vatan uğruna, mukaddes değerler uğruna canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemiller niyaz ederiz" ifadelerine yer verildi.