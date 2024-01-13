Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 13.01.2024 16:40

Şehitler üzerinden provokatif paylaşım yapan 110 hesaba işlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlere yönelik provokatif amaçlı paylaşım yapan 110 hesap yöneticisinden 98'ine terör propagandası yapmaktan, 12'sine ise provokatif bilgiyi yaymaktan işlem yapıldığını duyurdu.

Şehitler üzerinden provokatif paylaşım yapan 110 hesaba işlem
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 110 hesap yöneticisi ile kullanıcısının tespit edildiğini belirtti.

Şüphelilerden 95'inin yurt dışında olduğunun belirlendiği ve haklarında adli işlemler başlatıldığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 15 şüpheliye yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. 9'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 110 hesap yönetici ve kullanıcılarının 98'ine bölücü terör örgütü propagandası yapmaktan, 12'sine ise provokatif bilgiyi yaymak suçlarından işlem yapıldı."

 

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Pençe Operasyonları PKK/KCK PKK/YPG Şehit Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir son yolculuğuna uğurlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:18
Husiler: Kızıldeniz'de gemi geçişlerini engellemeye devam edeceğiz
18:19
Bayrampaşa'daki sanayi sitesinde yangın çıktı
17:55
Bakan Özhaseki'den, şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü
18:04
Kuvvet Komutanları, Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti
17:33
Sivas'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
17:21
Bilecik Belediye Başkanlığı'na Mustafa Sadık Kaya seçildi
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ