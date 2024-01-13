Parçalı Bulutlu -0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 13.01.2024 16:00

30 milyon TL’lik şüpheli hesaba 5 tutuklama

Diyarbakır'da 8 aylık çalışmada 30 milyon TL’lik şüpheli hesap hareketliliğinde polisin düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i tutuklandı.

30 milyon TL’lik şüpheli hesaba 5 tutuklama

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 8 aylık çalışmada, nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek oranlarla faizle para veren, ileri tarihli çekleri kıran ve borçlarını ödemeyenlerin mallarına el koyarak vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik 9 Ocak’ta 'Tefecilik Operasyonu' düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 150 adet çeşitli ebatlarda fişek, 15 adet ajanda (mağdur bilgilerini içeren), mağdurlara ait çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç satış sözleşmesi ve vekaletnameye el konulurken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

5 tutuklama Çalışmalarda 60 mağdurun olduğu ve yaklaşık 30 milyon TL’lik şüpheli hesap hareketi gerçekleştiği tespit edildi.

Dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
İç Anadolu'da terör saldırısı ve İsrail kınandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Şehitler üzerinden provokatif paylaşım yapan 110 hesaba işlem
16:27
Filistin: İsrail, UAD'deki davayı hafife alıyor ve katliamlarını artırarak sürdürüyor
16:29
Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir son yolculuğuna uğurlanıyor
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı başladı
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü
15:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı
FOTO FOKUS
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ