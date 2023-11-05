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Türkiye
AA 05.11.2023 11:38

Şehit Samet Bektaş'ın naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'ın Başkale ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında patlatılması sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın naaşı, törenle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Şehit Samet Bektaş'ın naaşı törenle memleketine uğurlandı
[Fotograf: AA]

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında tören düzenlendi.

Şehidin, Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu.

Şehit Samet Bektaş'ın naaşı törenle memleketine uğurlandı

Bektaş'ın naaşı, dua sonrası uçakla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, vali yardımcıları, kaymakamlar, şehidi silah arkadaşları, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şehit Samet Bektaş'ın naaşı törenle memleketine uğurlandı

Paylaşımda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

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