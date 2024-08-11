Şehit Ferhat Gedik'in annesi oğlunun hatırasını evinde yaşatıyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile birlikte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadete erişinin üzerinden 7 yıl geçti.

Şehit Gedik'in ailesiyse Hatay'ın İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde yaşamını sürdürüyor. 71 yaşındaki anne Hatice Gedik, evladının şehadete erişinin üzerinden yıllarda geçse de acılarını dindiremiyor.

Anne Gedik; oğlunun hatırasını evladının kıyafetleri ve fotoğraflarıyla süslediği evinde yaşatmaya çalışıyor.

[Fotoğraf: İHA]

"Evladım askerliği çok severdi ve şehit oldu"

Şehit annesi 71 yaşındaki Hatice Gedik, evladının askerlik mesleğine olan ilgisini dile getirerek "Acım, her sene bu zamanlar yenileniyor. Evladım askerliği çok severdi ve şehit oldu. Çocukluğundan beri sopaya ip bağlardı onu omuzuna sardı bu benim silahım derdi ben asker olacağım derdi. Koyunumuz vardı koyun otlatırken ders yapardı koyunların yanında. Asker olacağım derdi. Dağlardan inmedi Karadeniz'i de çok sevdi orayı sanki kendisi kurtaracaktı. Karadeniz'den tayini Ankara'ya çıktı eşini götürdü çocuklarını Ankara'ya yerleştirdi kendisi geri Trabzon'a döndü. Ben dedim oğlum gitme, anne dedi ben gitmeyim o gitmesin kim gidecek dedi ama oğlum senin tayinin Ankara'ya çıktı dedim orada olanlar yapsın dedi. Anne dedi, beni gönderiyorlar dedi. Kim gidecek, ben gitmeyim o gitmeyim derse dedi. Temizleyip geri döneceğim dedi anne, dedi gidiş o gidiş oldu gitti" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

"41 kurşun yedi benim yavrum ve 41. yaş günü toprağa girdi"

Evladının şehadete eriştiği gün gerçekleştirdiği cep telefonu görüşmesini anlatan anne Gedik, "Bir haftası kalmıştı oradan dönmesine Bir evde hırsızlık olayı olmuş bir çocuk var arada bana dua et anne dedi. Oğlum her zaman dua ediyorum ben sana dedim. Anne bu sefer biraz tehlikeli gibi duruyor dedi. Hissetmiş kendisi gidince işte aradılar, orda şehit olduğu haberini aldık. Yaralı diye haber aldık sonra şehit olduğunu öğrenince yıkıldık, mahvolduk. Halen o günden beri acısı içimizden çıkmıyor her sene yenileniyor. 12 Ağustos evladımın doğum günü, 41 kurşun yedi benim yavrum ve 41. yaş günü toprağa girdi" dedi.