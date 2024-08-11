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Türkiye
AA 11.08.2024 10:57

Düğünden dönen araç park halindeki kamyona çarptı: 4 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde hafif ticari araç park halindeki kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Karataş ailesinin, Ankara'daki bir düğünden döndüğü öğrenildi.

Düğünden dönen araç park halindeki kamyona çarptı: 4 ölü, 3 yaralı

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde, emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçtaki Aslıhan Karataş, Süheyla Karataş, Ceylan Karataş ve Ahmet Karataş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı sürücü Mahmut Karataş ile Babacan Karataş ve Murat Karataş ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamyonu emniyet şeridine park eden sürücü C.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Karataş ailesinin, Ankara'daki bir düğünden döndüğü öğrenildi.

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