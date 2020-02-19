Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı soruşturması derinleşiyor. Gözaltındaki şüphelilerden ikisi itirafçı oldu.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018'de polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından düzenlenen saldırıda şehit edilmişti. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal yaralanmıştı.

Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile elektronik posta ve sosyal medya hesaplarında inceleme yapıldı, FETÖ bağlantısı tespit edildi.

Bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlendi. Aralarında hala görevde olan 9 polis memuru, bir doktor ve 4 öğretmenin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Polisi, 13 Şubat'ta İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 2 şüphelinin de yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Gözaltındaki şüphelilerden ikisi itirafçı oldu. Şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest kaldı.

Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.