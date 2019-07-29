Anayasa Mahkemesi, çukur olayları sırasında operasyonların durdurulması için imza atan 10 akademisyene terör propagandasından verilen ceza ile ilgili hak ihlali kararı verdi.

Bu karara şehit aileleri ve gazilerin tepkisi sürüyor. Anayasa Mahkemesi önünde toplanan şehit yakınları ve gaziler, basın açıklaması yaptı.

Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Kamu vicdanı çok büyük yara almıştır. Bizler bunu kabul etmiyoruz. Kimse de bu kararı desteklememizi beklemesin." diyerek karara tepki gösterdi.

Grup, Anayasa Mahkemesi üyelerini istifaya çağırdı.

Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, "Bu karar yargı bağımsızlığına gölge düşürmüş, Anaya Mahkemesinin güvenilirliğini ve tarafsızlık ilkesini zedelemiştir." dedi.

Basın açıklamasının ardından Anayasa Mahkemesi önüne siyah çelenk bırakıldı.

Kaynak: TRT Haber