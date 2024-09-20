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Türkiye
DHA 20.09.2024 22:04

Şehir magandaları okul bahçesinde havaya rastgele ateş açtı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, ilkokulun bahçesinde iki kişinin tabancayla rastgele havaya ateş açmaları kameraya yansıdı.

Şehir magandaları okul bahçesinde havaya rastgele ateş açtı
[Fotograf: DHA]

Birecik ilçesine bağlı İncirlidere Mahallesi'ndeki bir ilkokulda isimleri öğrenilmeyen iki kişi öğleden sonra saat 16.00 sıralarında okul bahçesinde tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Bu anlar ise okul bahçesinde bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Şehir magandaları okul bahçesinde havaya rastgele ateş açtı

Çevrede kısa süreli korkuya yol açan magandaların görüntüleri, daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.Magandaların rastgele tabancalarla ateş ettikleri sırada okulda öğrenci bulunmadığı öğrenildi.

Şehir magandaları okul bahçesinde havaya rastgele ateş açtı

Kısa sürede hızla yayılan videolar, sosyal medya kullanıcıların tepkisine yol açtı. Görüntülerde, okulun bahçesinde yapılan silahlı eylemi gerçekleştiren şahısların yakalanması için Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü, çalışma başlattı.

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