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Türkiye
AA 20.09.2024 21:30

Rize'de merdiven boşluğuna düşen öğrenci hayatını kaybetti

Rize'de okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşen 8. sınıf öğrencisi öldü.

Rize'de merdiven boşluğuna düşen öğrenci hayatını kaybetti

Müftü Mahallesi'ndeki Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü öğrencisi 14 yaşındaki Gizem Kazdal, merdiven boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan kız çocuğu, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Rize'de merdiven boşluğuna düşen öğrenci hayatını kaybetti

Öte yandan Rize Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Tüfekçi, mesajında, Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü 8. sınıf öğrencisinin elim bir olay sonucu vefat ettiğini belirterek, "Acımız büyüktür. Rize eğitim ailesi olarak yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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