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Türkiye
DHA 26.03.2024 13:02

Seçimlere müdahale etmek için görevlendirilen terörist yakalandı

Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaparak terör örgütünün yurt içinde faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek maksadıyla görevlendirilen terör örgütü üyesi yakalandı.

Seçimlere müdahale etmek için görevlendirilen terörist yakalandı
[Fotograf: DHA]

Şırnak'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan aranan ve Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 'Dorşin Botan' kod adlı kadın terörist Ç.G. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ç.G.’nin terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS’nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek için görevlendirildiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 21 Mart’ta gerçekleştirdiği operasyonda, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan ve Türkiye’ye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 'Dorşin Botan' kod adlı Ç.G. adlı kadın terörist yakalandı. Yapılan araştırmada Ç.G.'nin terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması olan YPS’nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek amacıyla görevlendirildiği belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada, “Dorşin Botan(K) Ç.G, 2009 yılında bölücü terör örgütüne (BTÖ) katılarak terör faaliyetlerine başlamış, Kuzey Irak Gare alanında bulunmuş, 2011 yılında Kandil’de, 2015-2017 yılları arasında Suriye/Derik bölgesinde sözde karargahta sorumlu düzeyde YPJ komutanı olarak görev yapmış, daha sonra 2019-2020 yıllarında sözde Şengal saha komutanı olmuş ve BTÖ faaliyetlerini sürdürmüştür. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan başarılı operasyon sonucunda yakalanan Dorşin Botan(K) Ç.G, Şırnak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek ve terör örgütlerine karşı her zaman en etkin mücadele verilecektir” denildi.

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